Выяснилось, за сколько «Фенербахче» готов продать игрока, интересующего «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто, играющий за «Коринтианс», находится в поле зрения «Фенербахче». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, турецкий клуб хочет продать нападающего Юссефа Эн-Несири за € 25-30 млн, чтобы получить средства на покупку нового форварда. Подчёркивается, что на текущий момент «Фенербахче» не делал официального предложения «Коринтиансу» по трансферу Алберто.

Ранее журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что «Зенит» сделал предложение о приобретении Эн-Несири.

Эн-Несири 28 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. За «Фенербахче» марокканец играет с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Юссеф провёл 25 матчей на клубном уровне, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.