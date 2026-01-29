Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке: «Можно брать в расчет июнь. Мы открыты для предложений»
Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке летом, сообщили в Кыргызском футбольном союзе.
«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищеских матчей не связывался. Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь – мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», – сказал менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев.
Последний раз сборные России и Кыргызстана встречались в сентябре 2022 года – товарищеский матч в Бишкеке завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды.
Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке: «Можно брать в расчет июнь. Мы открыты для предложений»
Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о заработке: «Ничего нет, все забрали. Два раза женился, потом с друзьями вложились в недвижимость в Сочи – их прокуратура прихватила, чуть не посадили»
Тренер Макушин: «Первым международным турниром для российских пятиборцев должен стать открытый чемпионат Венгрии в первой половине марта»
Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке: «Можно брать в расчет июнь. Мы открыты для предложений»
Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о заработке: «Ничего нет, все забрали. Два раза женился, потом с друзьями вложились в недвижимость в Сочи – их прокуратура прихватила, чуть не посадили»
Тренер Макушин: «Первым международным турниром для российских пятиборцев должен стать открытый чемпионат Венгрии в первой половине марта»