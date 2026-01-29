$76.2791.3

Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке: «Можно брать в расчет июнь. Мы открыты для предложений»

Sports.ruиещё 1

Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке летом, сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

© Sports.ru
«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищеских матчей не связывался. Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь – мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», – сказал менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев.

Последний раз сборные России и Кыргызстана встречались в сентябре 2022 года – товарищеский матч в Бишкеке завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды.

