Легионер "Локомотива" хочет остаться в клубе

Игрок "Локомотива" Лукас Фассон высказался о своем будущем.

"Я хочу остаться здесь. Я хочу продолжать играть в "Локомотиве", но жду решения клуба. Это уже не зависит от меня. Мы сделали предложение и ждем ответного. Обычные переговоры", - сказал Фассон "Спорт-Экспресс".

Лукас Фассон выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" защитник провел 20 матчей и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.