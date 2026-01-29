"Динамо" Мх интересуется игроком "МК Алжир"

Махачкалинскому "Динамо" интересен нападающий "МК Алжир" Кипре Зунон.

По информации источника, алжирский клуб хочет получить за игрока 400 тысяч евро.

Кипре Зунон выступает в составе "МК Алжир" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.