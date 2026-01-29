Тренер Колыванов: бразильцы должны учить наших футболистов

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал переход Джона Джона в "Зенит".

© ФК "Зенит"

"Надеюсь, что он им поможет. "Зенит" последние годы приглашает много бразильцев. В том году приехал Жерсон и ничем не помог. Надеемся, что Джон Джон будет другой. Должны же бразильцы что-то показывать и учить наших футболистов чему-то хорошему", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".

Жерсон выступал за петербургский "Зенит" с лета 2025 года и покинул клуб в январе текущего года. Полузащитника приобретали за 25 миллионов евро.

Вчера, 28 января, петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника Джона Джона из "РБ Брагантино". Ориентировочная сумма трансфера - 20 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Бразилец заключил контракт с петербуржцами до лета 2031 года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе и отстает от "Краснодара" один балл.