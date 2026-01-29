Полузащитник перешел из «Оренбурга» в «Уфу»

Российский футболист Владислав Камилов перешел из «Оренбурга» в «Уфу», сообщает пресс‑служба оренбуржцев.

© ФК «Оренбург»

30‑летний полузащитник выступал за «Оренбург» с июня 2023 года. За это время он провел 22 матча во всех турнирах, забил два мяча.

Камилов уже играл за башкирский клуб с 2020 по 2022 год.

«Уфа» выступает в ПАРИ Первой лиге. После 21 тура команда располагается на 16‑й позиции турнирной таблицы, набрав 20 очков.

