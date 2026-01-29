Экс-нападающий «Ростова» находится на просмотре в «Металлурге»

Экс-форвард «Ростова» и нападающий 2Drots Артем Нтумба проходит просмотр в липецком «Металлурге» из Второй лиги Б.

Ранее Пантера заявлял, что он готов играть в РПЛ и был бы одним из лучших в команде уровня Премьер-лиги.

Весной 2023 года Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги и перенес операцию.

В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил, что хочет закончить карьеру.

Форвард провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.