Экс-нападающий «Ростова» находится на просмотре в «Металлурге»

Экс-форвард «Ростова» Пантера на просмотре в липецком «Металлурге». Футболист 2Drots говорил, что мог бы закрепиться в РПЛ
Экс-форвард «Ростова» и нападающий 2Drots Артем Нтумба проходит просмотр в липецком «Металлурге» из Второй лиги Б.
Ранее Пантера заявлял, что он готов играть в РПЛ и был бы одним из лучших в команде уровня Премьер-лиги.
Весной 2023 года Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги и перенес операцию.
В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил, что хочет закончить карьеру.
Форвард провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.
