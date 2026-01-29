Бразильский футболист "Зенита" ответил, какие русские слова знает

Новичок петербургского "Зенита" Джон Джон рассказал, какие слова на русском языке он знает.

© ФК "Зенит"

— Успели уже выучить какие-нибудь русские слова?

— Выучил слово "спасибо"! - приводит слова Джона пресс-служба клуба.

Вчера, 28 января, петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника Джона Джона из "РБ Брагантино". Ориентировочная сумма трансфера - 20 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Бразилец заключил контракт с петербуржцами до лета 2031 года.