$76.2791.3

Бразильский футболист "Зенита" рассказал, какие русские слова он знает

Rusfootball

Новичок петербургского "Зенита" Джон Джон рассказал, какие слова на русском языке он знает.

Бразильский футболист "Зенита" ответил, какие русские слова знает
© ФК "Зенит"

— Успели уже выучить какие-нибудь русские слова?

— Выучил слово "спасибо"! - приводит слова Джона пресс-служба клуба.

Вчера, 28 января, петербургский "Зенит" объявил о переходе полузащитника Джона Джона из "РБ Брагантино". Ориентировочная сумма трансфера - 20 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Бразилец заключил контракт с петербуржцами до лета 2031 года.

Rusfootball: главные новости
Rusfootball: главные новости