«Кайрат» объявил об уходе российского защитника

Сорокин покинул «Кайрат». Защитник играл за казахстанский клуб с лета 2024-го

«Кайрат» объявил об уходе Егора Сорокина.

Срок действия контракта российского защитника истек. Сорокин выступал за команду из Казахстана с лета 2024 года и провел в ее составе 54 матча, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

В составе желто-черных Сорокин дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны.

