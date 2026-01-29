«Кайрат» объявил об уходе российского защитника

«Кайрат» объявил об уходе Егора Сорокина.
Срок действия контракта российского защитника истек. Сорокин выступал за команду из Казахстана с лета 2024 года и провел в ее составе 54 матча, отличившись 2 голами и 2 ассистами.
В составе желто-черных Сорокин дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны.
Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.
Быстров о легионерах в РПЛ: «И в худшие времена привозили дрова, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет. Их пачками везут»
Чеккони подрался с Никоновым в матче «Авангарда» и «Трактора», вступившись за Прохоркина
Лиам Лоусон: «Пока «Рейсинг Буллз» сильно проводит тесты с точки зрения надежности болида»
Быстров о легионерах в РПЛ: «И в худшие времена привозили дрова, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет. Их пачками везут»
Чеккони подрался с Никоновым в матче «Авангарда» и «Трактора», вступившись за Прохоркина
Лиам Лоусон: «Пока «Рейсинг Буллз» сильно проводит тесты с точки зрения надежности болида»