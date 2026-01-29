$76.2791.3

«Нант» бесплатно подписал экс-защитника «Лечче» Гильбера. Контракт – до конца сезона

Фредерик Гильбер стал игроком «Нанта».

Французский «Нант» бесплатно подписал экс-игрока «Лечче»
Французский клуб объявил о подписании контракта до конца сезона с 31-летним защитником. Гильбер присоединился к команде на правах свободного агента, расторгнув соглашение с «Лечче».

Гильбер ни разу не вышел на поле в этом сезоне. В предыдущем сезоне он провел 31 матч в Серии А.

