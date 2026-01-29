Французский «Нант» бесплатно подписал экс-игрока «Лечче»

Фредерик Гильбер стал игроком «Нанта».

Французский клуб объявил о подписании контракта до конца сезона с 31-летним защитником. Гильбер присоединился к команде на правах свободного агента, расторгнув соглашение с «Лечче».

Гильбер ни разу не вышел на поле в этом сезоне. В предыдущем сезоне он провел 31 матч в Серии А.