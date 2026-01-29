Нападающий перейдет из «Астон Виллы» в «Кристал Пэлас»

Эванн Гессан перейдет из «Астон Виллы» в «Кристал Пэлас».

Клубы достигли договоренности о переходе 24-летнего вингера на правах аренды с возможностью выкупа за 30 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

«Орлы» еще продолжают переговоры с представителями игрока.

В текущем сезоне АПЛ Гессан провел 13 матчей и отдал 1 результативный пас. Статистику француза можно найти здесь.