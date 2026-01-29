Гусев оценил игру полузащитника "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев оценил игру полузащитника Антона Миранчука.

"Мы просили Антона получать мяч между линиями и искать свободное пространство. Он хорошо регулирует темп игры. Миранчук знает, когда команде надо играть побыстрее, когда придержать мяч. У него было задание, с которым он хорошо справился", - цитирует Гусева "Советский Спорт".

Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" летом 2025 года за 2,5 миллионов евро и подписал со столичным клубом двухлетний контракт. Полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 11 матчей и отметился тремя голевыми передачами.

После 18 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе.