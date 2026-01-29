Экс‑футболист «Зенита» и ЦСКА вернулся в «Партизан»

Экс‑футболист «Зенита» и ЦСКА Зделар вернулся в «Партизан»
Белградский «Партизан» на сайте объявил о возвращении в команду полузащитника Саши Зделара.
Зделар выступал за «Партизан» с 2018 по 2022 годы, а затем перебрался в РПЛ, где играл за ЦСКА и петербургский «Зенит». 30‑летний хавбек пополнил состав сербской команды на правах свободного агента.
Зделар провел 106 матчей за ЦСКА и «Зенит», забил мяч и отдал две голевые передачи. В составе «красно‑синих» футболист стал двукратным обладателем Кубка России.
«Партизан» с 46 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Сербии.