Экс‑футболист «Зенита» и ЦСКА вернулся в «Партизан»

Белградский «Партизан» на сайте объявил о возвращении в команду полузащитника Саши Зделара.

© ФК «Зенит»

Зделар выступал за «Партизан» с 2018 по 2022 годы, а затем перебрался в РПЛ, где играл за ЦСКА и петербургский «Зенит». 30‑летний хавбек пополнил состав сербской команды на правах свободного агента.

Зделар провел 106 матчей за ЦСКА и «Зенит», забил мяч и отдал две голевые передачи. В составе «красно‑синих» футболист стал двукратным обладателем Кубка России.

«Партизан» с 46 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Сербии.