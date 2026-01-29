«Гамбург» отстранил футболиста за вождение в нетрезвом виде

«Гамбург» отстранил от тренировок и матчей нападающего Жан‑Люка Домпе до дальнейшего уведомления за «серьезное нарушение дисциплины», сообщает пресс‑служба немецкого футбольного клуба.

© Матч ТВ

В четверг французского футболиста проинформировали о решении после разъяснительной беседы, в ходе которой ему напомнили об ответственности профессионального игрока, а также о том, что он является образцом для подражания.

Дорожная полиция остановила Домпе 25 января, по результатам теста в его крови был обнаружен алкоголь.

— Клуб примет решение о дальнейших шагах после дополнительных дискуссий, — говорится в сообщении.

Домпе в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола. В субботу «Гамбург» примет «Баварию» в матче 20‑го тура чемпионата Германии.