«Шевалье не дает этого»: во Франции назвали преимущество Сафонова над конкурентом в ПСЖ

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен назвал преимущество российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова над своим конкурентом в команде - французом Лукой Шевалье. Его слова приводит RMC Sport.

"Луис Энрике неожиданно выпустил Сафонова, и тот оказался очень эффективен. "ПСЖ" обязан ему успехом в Межконтинентальном кубке. В предыдущих встречах он тоже демонстрировал надежность. Он придает защитникам спокойствие. Этого Шевалье не дает", - отметил он.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у "Лилля" Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского "Фламенго", где он отразил четыре удара подряд.

После этого Сафонов восстанавливался на протяжении нескольких недель, вернулся в общую группу и провел всего несколько тренировок перед тем, как Энрике поставил его в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с "Ньюкаслом".