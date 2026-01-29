Российский вратарь Хайкин стал героем победы над мадридским грандом

Последний раунд общего этапа Лиги чемпионов принес неожиданные результаты. Норвежский «Будё-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным обыграл «Атлетико» (Мадрид) и обеспечил себе место в плей-офф главного клубного соревнования Европы. «Пари Сен-Жермен» с другим российским голкипером, Матвеем Сафоновым, сыграл вничью с английским «Ньюкаслом» и тоже будет пробираться в 1/8 турнира через плей-офф. Другой наш футболист, полузащитник Александр Головин, вместе с французским «Монако» также будет играть в плей-офф Лиги.

Лучший в команде

Чтобы не было дальнейших вопросов у тех, кто еще не в курсе, скажем сразу: это уже второй сезон Лиги чемпионов, который проходит по новой, так называемой «швейцарской» системе, впервые примененной еще в 1895 году на шахматном турнире в Цюрихе. В связи с желанием УЕФА зарабатывать как можно больше денег на своих соревнованиях, что стало причиной непомерного раздутия количества участников в них, данная система является наиболее удобной: она позволяет составлять пары соперников так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За счет этого из турнира исключаются игры между заведомо несопоставимыми по силе противниками, что позволяет для определения победителей обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, числом туров при большом числе участников. Это в идеале. В реальности у футбольных чиновников все получилось немного сложнее, но самое главное — получилось. И мы стали свидетелями интереснейших матчей с непредсказуемыми результатами.

Теперь перейдем к нашим легионерам европейских клубов.

«Впечатляющий отыгрыш норвежского «Будё-Глимта» в Мадриде: российский голкипер Хайкин помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов», — в таком тоне многие западные СМИ пишут о матче, состоявшемся поздно вечером 28 января в столице Испании на стадионе «Сивитас Метрополитано».

Сказано справедливо. Но не менее справедливым будет сказать, что Никита уже не первый год является основным голкипером норвежской команды, вместе с которой успел не только несколько раз стать чемпионом страны, но и установить несколько выдающихся достижений.

В 2025 году они стали первой норвежской командой, которая вышла в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Лацио» по пенальти, после того как Андреас Хельмерсен в дополнительное время сравнял счет — 3:3 по сумме двух матчей, после победы «Будё-Глимт» 2:0 в домашнем матче благодаря двум забитым мячам Ульрика Салтнеса.

17 апреля 2025 года во время послематчевой серии пенальти в матче Лиги Европы против итальянского «Лацио» Хайкин отразил два удара, благодаря чему «Будё-Глимт» стал первой норвежской командой, вышедшей в полуфинал еврокубка.

1 мая 2025 года Хайкин сыграл в полуфинале Лиги Европы против английского «Тоттенхэма», проведя свой 20-й матч в одном еврокубковом сезоне и побив рекорд Игоря Акинфеева среди российских футболистов. 8 мая в ответной игре Хайкин повысил планку рекорда до 21 матча.

В августе 2025 года «Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов, переиграв в квалификации австрийский «Штурм» (5:0, 1:2).

И вот теперь взята новая высота.

28 января «Будё-Глимт» совершил одну из самых громких сенсаций турнира, одержав выездную победу над испанским «Атлетико» (Мадрид) со счетом 2:1. Российский вратарь Никита Хайкин провел матч в основе норвежской команды.

Дебют встречи складывался для него и норвежского клуба очень непросто. Матч начался с давления хозяев поля. Уже на десятой минуте игры Алекс Баэна отправил мяч в сетку ворот «Будё-Глимта», однако после видеоповтора арбитр отменил гол из-за положения «вне игры». Спустя пять минут «Атлетико» добился законного преимущества: Александр Сёрлот мощным ударом головой замкнул точный кросс Давида Ханко и поразил ворота гостей, оформив свой второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако большего добиться мадридцы так и не смогли. В том числе благодаря хорошей игре Хайкина.

До тридцать четвертой минуты первого тайма казалось, что мадридцы возьмут игру под свой контроль, однако норвежцы продемонстрировали характер и тактическую дисциплину. Фредрик Бьоркан выступил инициатором результативной атаки, отдав голевой пас Фредрику Шьовольду, который четко пробил правой ногой в нижний правый угол ворот, оставив вратаря сборной Словении Яна Облака без шансов на спасение.

Решающий момент матча наступил на пятьдесят девятой минуте второго тайма. Каспер Хогх первым среагировал на отскок в штрафной площади «Атлетико» и с близкого расстояния направил мяч в нижний левый угол, выведя «Будё-Глимт» вперед, заставив замолчать многочисленных болельщиков хозяев. В оставшееся время мадридцы усилили натиск: Хулиан Альварес, Науэль Молина и Александр Сёрлот создавали опасные моменты, но норвежская оборона и наш Никита Хайкин сохранили победный результат. Благодаря которому «Будё-Глимт» занял 23-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и прошел в следующий раунд плей-офф.

За этот матч Хайкин получил наивысшие оценки сразу от нескольких авторитетных европейских статистических порталов.

Сафонов и Головин

Два наших легионера во французских командах, выступающих в Лиге чемпионов, в заключительном туре общего этапа турнира такими же успехами, как Хайкин, похвастаться не смогли. Но их команды решили минимальные задачи, оставшись в турнире.

Матвей Сафонов вернулся в ворота столичного «Пари Сен-Жермен», который перед заключительным туром общего этапа находился в зоне автоматической квалификации. И это уже само по себе было большим достижением. Этот матч стал первым для 26-летнего голкипера после травмы, полученной 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго». В том памятном матче Сафонов проявил себя как герой, отразив четыре пенальти подряд в послематчевой серии, что стало историческим рекордом для турниров ФИФА. Несмотря на недавнее восстановление после травмы, главный тренер парижан Луис Энрике неожиданно доверил ему место в стартовом составе, оставив Люка Шевалье на скамейке запасных.

Для сохранения позиции в восьмерке лучших команд парижанам надо было обыграть английский «Ньюкасл Юнайтед» на домашнем стадионе. Задача вполне достижимая. Уже на 4-й минуте ПСЖ получил право на пенальти, но Усман Дембеле не сумел переиграть вратаря англичан. Зато Витинья на 8-й минуте сумел вывести ПСЖ вперед, забив гол. Казалось, что это начало большой победы ПСЖ, но оказалось, что это начало вязкого и порой мучительного футбола в исполнении англичан. На второй добавленной минуте к первому тайму Джо Уиллок забил ответный гол. В котором вины Сафонова особой не было: удар наносился почти в упор при полном попустительстве обороны. Во втором тайме Сафонов не пропустил. Но итоговый счет 1:1 опустил французский клуб за пределы первой восьмерки, обязав его участвовать в плей-офф. После финального свистка главный тренер ПСЖ Луис Энрике ушел от прямого ответа, будет ли он и дальше ставить Сафонова в основу, заявив, что проблем с ротацией вратарей у него нет.

Полузащитник другого французского клуба, «Монако», Александр Головин также провел весь матч с итальянским «Ювентусом» в основе. Точнее — почти весь матч, так как был заменен на 89-й минуте. Его команда голов не забила. Но раз игра завершилась нулевой ничьей, то можно сказать, что «Монако», в том числе и Головин, со своей задачей справился. И попал в плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 30 января в 14.00 мск.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17–18 и 24–25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.