В плей-офф Лиги Европы вышли два российских футболиста

В Лиге Европы завершился общий групповой этап, по его итогам определились 24 из 36 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадиях плей-офф.

По результатам группового этапа стало известно, что в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы сыграют два российских футболиста — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов, вместе выступающие за греческий ПАОК. Клуб из Салоник набрал 12 очков в восьми матчах и занял итоговое 17-е место. Соперником ПАОКа в стыковых матчах плей-офф по результатам жеребьёвки может стать белградская «Црвена Звезда» или испанская «Сельта».

Австрийский «Штурм», за который выступает российский голкипер Даниил Худяков, занял с семью очками итоговое 26-е место и завершил участие в Лиге Европы.