Игрок "Ахмата": Черчесов нас уничтожает

Футболист "Ахмата" Усман Ндонг высказался о тренировочных сборах команды.

"Нам очень тяжело, тренер буквально нас уничтожает нагрузками на сборе. Но мы прекрасно понимаем, что нас ждет тяжелая вторая часть чемпионата, нужно быть готовыми", - сказал Ндонг в эфире "Матч ТВ".

Усман Ндонг выступает в составе "Ахмата" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

На данный момент грозненская команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18-ти матчах.