"Пари НН" купил уругвайского игрока

"Пари НН" завершил сделку по нападающему аргентинского "Расинга" Адриану Бальбоа.

По информации источника, клуб из Нижнего Новгорода заплатил за трансфер 1 миллион евро без учета бонусов.

Адриан Бальбоа выступает в составе аргентинского "Расинга" с января 2025 года. Всего за клуб нападающий провел 40 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.