"Рубину" интересен лучший игрок Белоруссии

Бывший игрок "Кайрата" Валерий Громыко интересен казанскому "Рубину".

© ФК "Кайрат"

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован новый главный тренер "Рубина" Франк Артига.

Валерий Громыко выступал за казахстанский "Кайрат" с начала июля 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 57 матчей, забил 7 голов и отдал 15 голевых передач. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Громыко признан лучшим футболистом Белоруссии в 2025 году.