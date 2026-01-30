Комментатор предположил, кого может продать "Зенит" после перехода Дивеева

Генич предположил, кого может продать "Зенит" после перехода Дивеева
Спортивный комментатор Константин Генич предположил, кого из центральных защитников может отпустить "Зенит".
— Перебор центральных защитников. Кого скидывать будут?
— Ну, я бы не сказал, что перебор…
— Ну четыре же нужно.
— Вполне можно скинуть Дркушича, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" совершил обмен с ЦСКА. В стан сине-бело-голубых перешел центральный защитник Игорь Дивеев, московский клуб получил в свое распоряжение форварда Лусиано Гонду.
Ваня Дркушич выступает за петербургский клуб с лета 2024 года - всего защитник вышел на поле в 30 встречах и не отметился результативными действиями. Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.