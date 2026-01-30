Комментатор высказался о решении Моуриньо позвать Трубина в штрафную «Реала»

Комментатор Станислав Минин высказался о решении главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо позвать голкипера команды Анатолия Трубина в штрафную «Реала» в конце матча.

«Бенфика» обыграла «Реал» (4:2) в Лиге чемпионов. Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места.