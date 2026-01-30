Комментатор высказался о решении Моуриньо позвать Трубина в штрафную «Реала»

Минин о решении Моуриньо позвать Трубина в штрафную «Реала»: «В этом нет никакого величия. Жозе – мотиватор, мастер самопиара. Давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно»
Комментатор Станислав Минин высказался о решении главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо позвать голкипера команды Анатолия Трубина в штрафную «Реала» в конце матча.
«Бенфика» обыграла «Реал» (4:2) в Лиге чемпионов. Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места.
«Мне кажется, очень многие тренеры на последней минуте, когда их команде срочно нужно забить, показали бы вратарю, что нужно идти в штрафную. Это же просто логично, нет? Понятный риск. И вратари часто приходят. Мы не видим, что им показывает тренер. Видим, что они уже пришли. Но вот это делает Жозе Моуринью, и почему-то многие видят в этом величие. В этом нет никакого величия. Жозе – большой актер, мотиватор, мастер самопиара. Уже давно не среди топ-тренеров, но образ поддерживает успешно. Вот образ и работает. Никак не отменяет того, что «Реал» он обыграл по делу, подготовился отлично, наказал, а на последней минуте судьба помогла тем, кто заслуживал», – написал комментатор.