Захарян не сыграет с «Атлетиком»: «Арсен работает по индивидуальной программе»
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что хавбек Арсен Захарян не сыграет с «Атлетиком» 1 февраля.
Ранее Мундуате говорил, что россиянин мог вернуться в общую группу сегодня, 30 января.
«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с «Атлетиком» в воскресенье», – сказал Мундуате.
Напомним, 22-летний Захарян пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости.