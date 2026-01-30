Судьи РПЛ и Первой лиги соберутся на тренировочные сборы в Турции

Арбитры Российской премьер‑лиги и Первой лиги проведут учебно‑тренировочные сборы в Турции, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

© Матч ТВ

Сбор для главных судей и помощников Первой лиги пройдет в Белеке 5–13 февраля. На него приглашены 45 человек.

Еще один судейский УТС состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 человека. В списке главные арбитры РПЛ и помощники, а также ряд судей Первой лиги.

В программе сборов: сдача нормативов по физической подготовке, интенсивные теоретические занятия по всем ключевым направлениям судейства, в том числе с участием приглашенных зарубежных экспертов, инструкторов УЕФА и ФИФА, а также работа с VAR и практика в товарищеских матчах.

— Зимние сборы — важная часть межсезонья для судей. Они получат возможность поработать над теорией, которой обычно немного по ходу сезона, и продемонстрируют свою физическую форму при сдаче тестов. Требования к физическим кондициям арбитров сейчас очень высокие, и уложиться в нормативы — непременная задача для каждого из них. Что касается состава участников, то его можно назвать как сплав опыта и молодости. В списке есть как хорошо знакомые всем болельщикам судьи, которые уже много лет работают на самом высоком уровне, так и те, в ком мы видим потенциал для роста. В целом, определяя состав на этот сбор, мы провели достаточно существенную ротацию и хотим дать дополнительный шанс молодым и перспективным судьям, — сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

