«Бавария» объявила об уходе полузащитника Леона Горетцки из клуба летом по истечении срока контракта.

Леон перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году и выиграл 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в Бундеслиге.

«Атлетико» хотел подписать Горетцку этой зимой, однако 30-летний немец решил завершить сезон в Мюнхене. На свободного агента летом будут претендовать мадридцы, «Милан» и другие клубы.