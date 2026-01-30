Экс-игрок «Милана» перешел в казахстанский «Женис»

Бывший футболист «Милана» Александр Меркель перешел в «Женис».

Клуб из Казахстана и 33-летний хавбек заключили соглашение. Детали не раскрываются.

Меркель – воспитанник «Милана». Он также играл за «Дженоа», «Удинезе», «Утфорд», «Бохум», «Хераклес», «Газиантеп» и другие клубы.

Александр выступал за юношеские и молодежные сборные Германии, а также провел три матча за первую сборную Казахстана. Его подробная статистика – здесь.

«Женис» занял 6-е место в прошлом сезоне чемпионата Казахстана.