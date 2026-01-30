Экс-игрок «Милана» перешел в казахстанский «Женис»

Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в «Женис» из Казахстана
Бывший футболист «Милана» Александр Меркель перешел в «Женис».
Клуб из Казахстана и 33-летний хавбек заключили соглашение. Детали не раскрываются.
Меркель – воспитанник «Милана». Он также играл за «Дженоа», «Удинезе», «Утфорд», «Бохум», «Хераклес», «Газиантеп» и другие клубы.
Александр выступал за юношеские и молодежные сборные Германии, а также провел три матча за первую сборную Казахстана. Его подробная статистика – здесь.
«Женис» занял 6-е место в прошлом сезоне чемпионата Казахстана.
«Сочи» погасил долги перед командой («Матч ТВ»)
«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»
Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»
«Сочи» погасил долги перед командой («Матч ТВ»)
«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»
Рябыкин о споре в минском «Динамо» из-за Спунера: «У него есть определенная репутация. Спронг набрал очко, но «Автомобилист» крупно проиграл. Реакция тренера становится понятной»