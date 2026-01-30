Агент аргентинского игрока высказался о будущем футболиста в ЦСКА

Футбольный агент Франко Грасси, представляющий интересы защитника ЦСКА Рамиро Ди Лучано, высказался о будущем своего клиента.

"Рамиро желает остаться в ЦСКА. Но клуб хочет освободить заявку команды", - цитирует агента "СЭ".

Рамиро Ди Лучано перешел в ЦСКА из аргентинского "Банфилда" в летнее трансферное окно за 1,15 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Защитник провел за московский клуб во всех турнирах три матча и не отметился результативными действиями.