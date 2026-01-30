В турецком клубе хотят назначить Ташуева главным тренером

«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»
В турецком «Серике» хотят назначить Сергея Ташуева главным тренером.
По данным Metaratings.ru, на 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова.
Однако все попытки «Серика» были безрезультатны, хотя Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Лиги PARI.
Сам Ташуев, возглавивший красноярский клуб месяц назад, подтвердил, что получил предложение от «Серика».
«Да, «Серикспор» сделал мне предложение, спасибо за это, но сейчас я не могу бросить «Енисей». Чтобы так поступить, нужно иметь очень весомые причины», – сказал Ташуев.
