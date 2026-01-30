В турецком клубе хотят назначить Ташуева главным тренером

В турецком «Серике» хотят назначить Сергея Ташуева главным тренером.

© Sports.ru

По данным Metaratings.ru, на 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова.

Однако все попытки «Серика» были безрезультатны, хотя Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Лиги PARI.

Сам Ташуев, возглавивший красноярский клуб месяц назад, подтвердил, что получил предложение от «Серика».