$76.0390.98

«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»

Sports.ru

В турецком «Серике» хотят назначить Сергея Ташуева главным тренером.

В турецком клубе хотят назначить Ташуева главным тренером
© Sports.ru

По данным Metaratings.ru, на 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова.

Однако все попытки «Серика» были безрезультатны, хотя Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Лиги PARI.

Сам Ташуев, возглавивший красноярский клуб месяц назад, подтвердил, что получил предложение от «Серика».

«Да, «Серикспор» сделал мне предложение, спасибо за это, но сейчас я не могу бросить «Енисей». Чтобы так поступить, нужно иметь очень весомые причины», – сказал Ташуев.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости