Нападающий ЦСКА продолжит карьеру в Бразилии

Форвард ЦСКА Алеррандро продолжит карьеру в Бразилии.

© ПФК ЦСКА

По информации источника, нападающий ЦСКА Алеррандро переходит на правах аренды в бразильский "Интернасьонал". Бразильцы заплатят за аренду игрока 500 тысяч долларов, также в договоре прописана опция выкупа за 6,5 миллионов долларов. Она станет обязательной, если форвард за календарный год проведет 60 процентов матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 мячей.

Алеррандро перешел в ЦСКА из "РБ Брагантино" зимой 2025 года за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Всего нападающий вышел на поле в 28 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 3 миллиона евро.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от "Краснодара" на четыре балла.