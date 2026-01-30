Кудряшов оценил шансы ЦСКА на чемпионство после трансфера Баринова

Кудряшов о том, выросли ли шансы ЦСКА на чемпионство после трансфера Баринова: «Дима не Месси и Роналду, которые могут в одиночку решить исход матча»
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о шансах ЦСКА на чемпионство после трансфера Дмитрия Баринова.
– ЦСКА подписал Баринова. Выросли ли шансы команды на чемпионство?
– Мне очень нравится Дима Баринов как футболист, но он не Месси и Роналду, которые могут в одиночку решить исход матча. C приходом Димы ЦСКА точно очень мощно укрепила центр поля!
– Кто главный фаворит весенней части сезона?
– «Краснодар», – заявил Кудряшов.
