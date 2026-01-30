Председатель комитета РФС объяснил неучастие ряда судей в сборах

Некоторые арбитры и ассистенты не присутствуют на судейских сборах в Турции из-за участия в процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов и внутренних проверок. Об этом сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Несколько арбитров и ассистентов не приглашены на сборы судей в связи с участием в период сборов в процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов и внутренних проверках федерации", - сказал Каманцев

Тренировочные мероприятия в турецком Белеке организованы в несколько этапов. Первый сбор для судей и помощников Первой лиги запланирован в период с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 человек. Второй этап подготовки, в котором примут участие 63 человека, включая судей Российской премьер-лиги, пройдет с 14 по 26 февраля.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников Мир - Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Бывший председатель совета директоров Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.