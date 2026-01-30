Легенда «Реала» может дебютировать в боксе

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может дебютировать в боксе с блогером Эндрю Тейтом на турнире Misfits Boxing. Об этом сообщает Moslee.

Поединок может состояться в Катаре 22 августа 2026 года. Бой пройдет в весовой категории до 88.5 килограммов, его регламент ограничен шестью раундами по три минуты каждый. Организацией мероприятия займется промоушен Misfits Boxing, специализирующийся на проведении шоу-боев с участием знаменитостей из разных сфер.

При этом 39-летний Рамос, чья футбольная карьера пока не завершена, параллельно находится в поисках нового клуба в Европе. Спортсмен надеется, что игровая практика позволит ему получить приглашение в сборную Испании для участия в чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что Рамос близок к покупке своего бывшего клуба — испанской «Севильи».

Рамос начал профессиональную карьеру в «Севилье» в 2004 году, откуда летом 2005-го перешел в мадридский «Реал», провел в клубе 16 сезонов и стал его легендой, выиграв 4 Лиги чемпионов, после чего в 2021 году на два сезона присоединился к «Пари Сен-Жермен», а в сентябре 2023-го вернулся в «Севилью», откуда ушел во второй раз 31 января 2024 года после расторжения контракта.