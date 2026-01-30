Агент Баринова рассказал о психологических трудностях игрока

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Дмитрия Баринова в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался на тему психологических трудностей, с которыми столкнулся игрок во время перехода из «Локомотива» в ЦСКА.

© ПФК ЦСКА

– Действительно, да, это первый трансфер в его профессиональной карьере. Честно говоря, он дался психологически непросто, потому что «Локомотив» был его домом, но когда тебе дают понять, что из твоего дома пора уходить, ничего не остается делать, – заявил Банатин.

– В ЦСКА никаких психологических проблем нет?

– Дмитрий высоченного уровня профессионал, еще в отпуске начал готовиться к сборам. С огромным усилием, желанием, хочет, чтобы как можно скорее начался сезон, и приносить пользу команде и огромной армии болельщиков легендарного клуба ЦСКА.

– Планируется ли официальная презентация Дмитрия, как игрока ЦСКА, после завершения сборов?

– Я думаю, там не будет особо времени на какие-то презентации – все, что надо, уже было.

В текущем сезоне у Баринова три гола и семь результативных передач в 24 матчах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего отечественного футболиста в 9 млн. евро.