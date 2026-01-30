Орлов оценил целесообразность возвращения Халка в «Зенит»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, стоит ли «Зениту» вернуть в свой состав Халка. Бразильскому форварду сейчас 39 лет, он выступает за «Атлетико Минейро».

© Чемпионат.com

— Стоит ли вернуть Халка на сезон в «Зенит»? Он же сейчас играет лучше, чем любой нападающий РПЛ.

— Лучше ли? (смеётся). Ну, не знаю, тут надо сравнить. Но зачем? Я думаю, нет смысла. У нас же появлялись молодые. Что такое спорт, что такое футбол — свежая кровь должна быть. Кондаков и вот такие ребята, скорее, должны заявлять о себе. И тренеры должны давать им зелёную дорогу. Это самое главное — свежие имена. А Халк — это история, легенда. Не стоит [возвращать Халка], — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».