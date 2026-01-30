Директор «Реала» высказался о матчах с «Бенфикой»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о том, что клубу снова предстоит сыграть с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Клубы встретятся в стыковом раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала. В среду команда тренера Жозе Моуринью дома победила «Мадрид» (4:2) в заключительном туре общего этапа.