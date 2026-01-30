Отец игрока «Краснодара» заявил о вероятном разрыве с «Пари НН»

Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров заявил «Матч ТВ», что «Пари НН» хочет уменьшить ранее оговоренную зарплату его сына, это не устраивает сторону футболиста.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Кокшаров проводил первый зимний сбор с «Пари НН» в Турции. Ранее генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев сообщал «Матч ТВ», что нападающий после первого сбора планировал отправиться в Москву на углубленное медицинское обследование. Также, по словам Карасева, были «определенные вопросы, не связанные с травмой» игрока.

В пятницу Telegram‑канал «Нижегородская арена» сообщил, что Кокшаров не прошел УМО в Москве.

— Александр прошел углубленное медицинское обследование, подозрение на почки не подтвердилось. «Пари НН» хочет уменьшить договоренности по зарплате, мы против этого, будем, скорее всего, расторгать договоренности. «Пари НН» настаивал на дополнительном обследовании почек, непонятно по какой причине. Компьютерная томография не подтвердила ничего, — сказал Кокшаров‑старший «Матч ТВ».

Кокшаров ранее уже выступал за «Пари НН» на правах аренды — во второй части сезона‑2024/25. Нападающий сыграл за «Пари НН» в пяти матчах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне форвард не выходил на поле в составе «Краснодара».

