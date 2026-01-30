Масалитин: Гайич не соответствует уровню ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о выступлении за команду защитника Милана Гайича.

© ПФК ЦСКА

Серб защищает цвета ЦСКА с 2022 года.

"Гайич — домосед, который боится сделать лишних движений в атаке, постоянно делает передачи поперек или назад. Это не футболист уровня ЦСКА, если ставить задачу борьбы за чемпионство. Современный защитник должен не только хорошо действовать в обороне, но и помогать в нападении, а с этим у Гайича большие проблемы", — отметил Масалитин в беседе с "Советским спортом".

Милан Гайич провел за ЦСКА 136 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач. С армейцами серб выиграл два Кубка и Суперкубок России. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4,5 млн евро.