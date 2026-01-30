Ротенберг: Моуринью – тренер с яйцами

Ротенберг о Моуринью: «Тренер с яйцами! Снял вратаря и отправил в штрафную. Момент, когда он кричал голкиперу, напомнил хоккейную лавку! Жозе можно назвать величайшим»
Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал работу главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).
В добавленное время ко второму тайму при счете 3:2 в штрафную мадридцев пришел голкипер португальцев Анатолий Трубин и забил гол, который вывел «Бенфику» в плей-офф турнира.
«Я видел этот момент! Момент, когда он кричал вратарю, напомнил мне хоккейную лавку! Он прямо кричал: «Давай, давай туда!» Это и есть управление игрой. Там же огромное поле, а он до него докричался! И показал [куда бежать]. Это очень интересно! Конечно, его можно назвать величайшим: он взял на себя огромный риск, пошел ва-банк, и это сработало! Мы все должны понимать, что за этим стоит вся его жизнь, весь его опыт. Он тренер с яйцами! Принял такое решение – снять вратаря и отправить его в штрафную. Забили красивейший гол, обыграли один из сильнейших клубов в истории футбола. Это интересно! Это пример того, как сработал весь его жизненный опыт: он тренировался, развивался, чтобы в нужный момент принять такое правильное решение. Это интересно. С этого стоит брать пример! Осознанный риск. Тот, кто не рискует, не выигрывает ничего», – сказал Роман Ротенберг.
