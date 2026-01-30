«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен игрок «Реала»

«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к центральному полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы считают, что покупка 23-летнего футболиста позволит снизить нагрузку на Райана Гравенберха. Сумма потенциального перехода французского игрока в «Ливерпуль» может составить € 80-100 млн. Однако другие источники подчёркивают, что «Королевский клуб» не намерен продавать полузащитника.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.