"Крылья Советов" подписали нападающего "Астаны"

Нигерийский форвард перебрался в Самару. Нигерийский форвард Джеффри Чинеду пополнил состав "Крыльев Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарцев. Контракт с футболистом подписан до конца 2027 года.

Последние полтора сезона игрок провел в казахстанской "Астане", за которую сыграл в 54 матчах и оформил 27+4 по системе гол плюс пас.

Ранее нападающий выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.