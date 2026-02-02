Агент защитника "Локомотива" рассказал о будущем игрока

Луис Азнар, агент защитника "Локомотива" Сесара Монтеса, высказался о будущем своего клиента.

© ФК "Локомотив"

Агент Монтеса сообщил, что футболист тренируется в обычном режиме.

"Монтес продолжает тренироваться с "Локомотивом" и останется в клубе", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, ранее появилилсь слухи о том, что игрок может саботировать тренировки из-за того, что клуб не захотел продавать его в "Бешикташ".

Монтес играет за "железнодорожников" с осени 2024 года. В нынешнем сезоне 28-летний мекиканский защитник провел 19 матчей и записал в свой актив 1+1 по системе гол плюс пас.