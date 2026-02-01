Матвей Сафонов пропустил гол между ног в матче ПСЖ со «Страсбургом»

В эти минуты проходит матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Страсбург» и «ПСЖ». Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол между ног на 27-й минуте после удара защитника хозяев поля Гела Дуэ на 27-й минуте. На данный момент счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что защитник «Страсбурга» ударил с близкого расстояния. До этого на 21-й минуте россиянин отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Голкипер парировал удар в левый угол.

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре «ПСЖ» на выезде обыграл «Осер» со счётом 1:0, а «Страсбург» разгромил «Лилль» (4:1).