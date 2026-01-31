Бывший футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию

Бывший футболист «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Микель Сан-Хосе добился через суд права на пожизненную пенсию из-за тяжелых травм, полученных во время карьеры. Об этом сообщает El Confidencial.

​

Верховный суд Каталонии подтвердил выплату экс-спортсмену 1600 евро ежемесячно по нетрудоспособности, признав медицинские причины завершения карьеры в 2022 году, а не добровольный уход. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

​

Среди диагностированных патологий — шейный остеоартроз, грыжи межпозвоночных дисков, фораминальный стеноз, грудная дископатия и поясничный спондилоартроз, которые привели к хроническим проблемам.

​

36-летний Сан-Хосе провел 397 матчей за «Атлетик», забив 37 мячей. Также он сыграл семь матчей за сборную Испании.