«Ливерпуль» нанес поражение «Ньюкаслу» в матче АПЛ

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в домашнем матче 24‑го тура чемпионата Англии по футболу.

© Матч ТВ

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:1. У хозяев дубль на счету Уго Экитике, по голу забили Флориан Виртц и Ибраима Конате. У «Ньюкасла» гол забил Энтони Гордон.

«Ливерпуль» одержал первую победу в АПЛ в 2026 году. Ранее в январе команда четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Красные» набрали 39 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» (33) находится на 10‑й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» 8 февраля, а «Ньюкасл» днем ранее примет «Брентфорд».

Чемпионат Англии. 2025-26. Тур 24

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) — 4:1 (2:1)

Голы: Экитике, 41, 43. Виртц, 67. Конате, 90. — Гордон, 36.