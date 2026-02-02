Турецкий клуб прекратил попытки приобрести игрока «Локомотива»

"Бешикташ" вышел из переговоров по футболисту "Локомотива"
Турецкий клуб прекратил попытки приобрести защитника "жедезнодорожников".
По информации источника, "Бешикташ" окончательно вышел из переговоров по трансферу центрального защитника "Локомотива" Сесара Монтеса. Сообщается, что последнее устное предложение турецкого клуба составляло 12 млн евро с учетом бонусов.
Отмечается, что игрок принял решение остаться в "Локомотиве" и покинуть московский клуб летом, после чемпионата мира.
Трудовое соглашение футболиста сборной Мексики действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 28-летний Монтес забил один гол и отдал одну голевую передачу в 19 матчах.