Турецкий клуб прекратил попытки приобрести игрока «Локомотива»

Турецкий клуб прекратил попытки приобрести защитника "жедезнодорожников".

© ФК "Локомотив"

По информации источника, "Бешикташ" окончательно вышел из переговоров по трансферу центрального защитника "Локомотива" Сесара Монтеса. Сообщается, что последнее устное предложение турецкого клуба составляло 12 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что игрок принял решение остаться в "Локомотиве" и покинуть московский клуб летом, после чемпионата мира.

Трудовое соглашение футболиста сборной Мексики действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 28-летний Монтес забил один гол и отдал одну голевую передачу в 19 матчах.