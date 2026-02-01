Беллингем повредил бедро в матче с «Райо». Хавбек заплакал, уходя с поля на 10-й минуте
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил мышечную травму в матче Ла Лиги.
«Мадрид» дома играет с «Райо Вальекано» в дерби в рамках 22-го тура. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 9-й минуте Джуд ускорился за мячом, повредил заднюю поверхность левого бедра, сел на газон и попросил замену. Беллингем заплакал, покидая поле. На 10-й минуте в игру вошел Браим Диас.
Отметим, что 22-летний англичанин – один из тех футболистов, кому свистели фанаты на «Сантьяго Бернабеу».
