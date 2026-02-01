«Ювентус» согласовал аренду Хольма у «Болоньи» с правом выкупа. Красно-синие арендуют Жоау Мариу по отдельному соглашению
«Ювентус» устно договорился о переходе Эмиля Холма из «Болоньи», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
После вчерашнего согласования личных условий игрока, теперь также достигнуто соглашение между клубами об аренде с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что подписание шведа может состояться в рамках обмена на защитника туринцев Жоау Мариу Нету.
По данным Романо, если все пойдет по плану, португалец перейдет в «Болонью» на правах аренды в рамках отдельного соглашения.
Хольм провел 11 матчей в Серии А в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
Жоау Мариу сыграл в 10 матчах чемпионата Италии-2025/26 и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
