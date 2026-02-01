Жан-Филипп Матета близок к переходу из «Кристал Пэлас» в «Милан»

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета в ближайшее время присоединится к «Милану». Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, футболист уже проходит медицинское обследование, клубы согласовали трансфер за € 30 млн.

Матета выступает за «Кристал Пэлас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи. В общей сложности в активе футболиста 186 матчей за «стекольщиков», в которых он забил 56 голов и отдал 13 голевых передач.

На данный момент «Милан» располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А.