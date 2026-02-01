"МЮ" едва не упустил дома победу над "Фулхэмом", ведя со счетом 2:0

"Фулхэм" не удержал ничью в матче против "Ман Юнайтед" в 24-м туре АПЛ (2:3). Хозяева поля уверенно лидировали благодаря голам полузащитника Каземиро и нападающего Матеуса Куньи до 85-й минуты. На 90+1 гости сравняли счет, однако манкунианцы все же вырвали победу на 90+4 после гола форварда Беньямина Шешко.

Таким образом "МЮ" одержал третью победу в трех матчах под руководством Майкла Кэррика.

Чемпионат Англии, 24 тур

Голы: Каземиро, 19, Кунья, 56, Шешко, 90+4 - Хименес, 85 (пен.), Кевин, 90+1.