Чемпион Европы Иммобиле перешел в ФК «Париж»

Футбольный клуб «Париж» объявил о трансфере нападающего «Болоньи» Чиро Иммобиле.

По данным итальянских СМИ, 35‑летний форвард перешел во французский клуб бесплатно.

В этом сезоне на счету Иммобиле девять матчей за «Болонью» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А (30 очков). Новый клуб Иммобиле идет 14‑м в чемпионате Франции (21 очко).

Нападающий является победителем Евро‑2020 в составе сборной Италии.